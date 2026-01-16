Hay más de 1.900 empleos en la Dian: paso a paso para postularse a las vacantes del concurso 2676

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) publicó el proceso de selección Dian 2676 de 2025, el cual ofrece empleos en "vacancia definitiva" para la modalidad ingreso y ascenso. La norma también menciona las especificaciones técnicas de las diferentes fases que se vienen desarrollando.

Por ello, es importante conocer el paso a paso para aplicar a las más de 1.900 vacantes de trabajo que aún siguen vigentes en 2026.



Ofertas de trabajo de la Dian

De acuerdo al documento anexo publicado por la CNSC, el proceso provee 1.990 vacantes en la planta de personal de la Dian. Además, hay más de 1.000 ofertas de empleo abiertas a profesionales, técnicos y bachilleres.

El concurso va dirigido a las modalidades de ingreso y ascenso, lo que significa que pueden participar tanto personas externas como servidores públicos que aspiren a un cargo superior al que tienen actualmente.



Requisitos para participar en el proceso

La CNSC aclara que todo colombiano puede participar en el proceso de selección, hay vacantes de trabajo para cargos en niveles profesional, técnico y asistencial. En el nivel profesional, algunos cargos requieren dominio de inglés, niveles A2 o B1, y se incluyen funciones como gestor I-IV, inspector I-IV, las cuales se pueden averiguar en la plataforma Simo.

En niveles técnico y asistencial se ofrecen empleos con o sin experiencia, y en algunos casos requisitos específicos como, por ejemplo, certificados laborales y seguro en alturas.



Asimismo, hay plazas reservadas para personas con discapacidad, con condiciones diferenciadas en experiencia o idioma.



Paso a paso para postularse a las vacantes del concurso 2676

Los interesados en postularse a los empleos, inicialmente, deben tener en cuenta las fechas de inscripción. Según la Dian, las fechas para participar en el concurso 2676 son:



Modalidad ingreso personas con discapacidad: 13 de enero al 22 de enero del 2026.

Modalidad ingreso en general: 28 de enero al 6 de febrero del 2026.

Para iniciar la inscripción hay que seguir este breve tutorial para navegar en la plataforma Simo:

Ingresar a Simo con usuario y contraseña directamente en la página web de la interfaz. En el costado izquierdo de la página principal se ubica el panel ‘Ofertas de empleo de carrera’ habilitados en toda Colombia. Optimizar la búsqueda filtrando las ofertas de trabajo por: palabra clave, nivel de empleo, salarios, entidades, número de OPEC, departamento o ciudad y modalidad. Usando el filtro de proceso de selección hay que escoger el concurso Dian 2676 y verificar la fecha de cierre de inscripciones. Revisar y confirmar que las ofertas se ajusten al perfil del aspirante y que cumpla con los requisitos exigidos. Guardar las ofertas laborales que sean de interés como favoritas. Elegir el empleo por el cual se va a concursar (la plataforma solo permite la inscripción a una vacante por proceso de selección). Si se elige un empleo reservado para discapacidad, se debe cargar un certificado expedido por una IPS autorizada y debe estar gestionado ante la Secretaría de Salud de la ciudad o el municipio, para estar eximido del pago de los derechos de participación.