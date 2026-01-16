En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Empleos  / Hay más de 1.900 empleos en la Dian: paso a paso para postularse a las vacantes del concurso 2676

Hay más de 1.900 empleos en la Dian: paso a paso para postularse a las vacantes del concurso 2676

La CNSC publicó el proceso de selección Dian 2676 de 2025, el cual ofrece empleos en "vacancia definitiva" para la modalidad ingreso y ascenso. La fechas de inscripción inician este 2026, conozca el paso a paso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad