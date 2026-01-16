Hay más de 1.900 empleos en la Dian: paso a paso para postularse a las vacantes del concurso 2676

Publicidad
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) publicó el proceso de selección Dian 2676 de 2025, el cual ofrece empleos en "vacancia definitiva" para la modalidad ingreso y ascenso. La norma también menciona las especificaciones técnicas de las diferentes fases que se vienen desarrollando.
Por ello, es importante conocer el paso a paso para aplicar a las más de 1.900 vacantes de trabajo que aún siguen vigentes en 2026.
De acuerdo al documento anexo publicado por la CNSC, el proceso provee 1.990 vacantes en la planta de personal de la Dian. Además, hay más de 1.000 ofertas de empleo abiertas a profesionales, técnicos y bachilleres.
El concurso va dirigido a las modalidades de ingreso y ascenso, lo que significa que pueden participar tanto personas externas como servidores públicos que aspiren a un cargo superior al que tienen actualmente.
La CNSC aclara que todo colombiano puede participar en el proceso de selección, hay vacantes de trabajo para cargos en niveles profesional, técnico y asistencial. En el nivel profesional, algunos cargos requieren dominio de inglés, niveles A2 o B1, y se incluyen funciones como gestor I-IV, inspector I-IV, las cuales se pueden averiguar en la plataforma Simo.
En niveles técnico y asistencial se ofrecen empleos con o sin experiencia, y en algunos casos requisitos específicos como, por ejemplo, certificados laborales y seguro en alturas.
Asimismo, hay plazas reservadas para personas con discapacidad, con condiciones diferenciadas en experiencia o idioma.
Los interesados en postularse a los empleos, inicialmente, deben tener en cuenta las fechas de inscripción. Según la Dian, las fechas para participar en el concurso 2676 son:
Para iniciar la inscripción hay que seguir este breve tutorial para navegar en la plataforma Simo:
