La Dian proveerá más de 1.900 vacantes de trabajo: buscan profesionales, técnicos y asistentes

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es un órgano que administra y vigila las carreras de los servidores públicos por mérito en Colombia. Durante el año, la autoridad pública lanza procesos de selección de entidades territoriales que están necesitando personal.

Los empleos ofertados por las entidades, son públicos, es decir, para trabajar con el Estado y a ellas se pueden inscribir las personas interesadas que cumplan con los requisitos exigidos.

La CNSC publicó el proceso de Selección Dian 2676 de 2025, el cual pretende la provisión de empleos en "vacancia definitiva" para la modalidad ingreso y ascenso. La norma también menciona las especificaciones técnicas de las diferentes fases que se desarrollarán. El “Acuerdo No. 21 del 7 de noviembre de 2025” fue dado a conocer junto con su anexo técnico.



La Dian proveerá más de 1.900 vacantes de trabajo

De acuerdo al documento anexo, el proceso busca proveer 1.990 vacantes en la planta de personal de la Dian. Además, hay más de 1.000 ofertas de empleo abiertas a profesionales, técnicos y bachilleres.

El concurso va dirigido a las modalidades de ingreso y ascenso, lo que significa que podrán participar tanto personas externas como servidores públicos que aspiren a un cargo superior al que tienen actualmente.



Requisitos para participar en el proceso

La CNSC aclara que todo colombiano puede participar en el proceso de selección, hay vacantes de trabajo para cargos en niveles profesional, técnico y asistencial. En el nivel profesional se menciona que algunos cargos requieren dominio de inglés, niveles A2 o B1, y se incluyen funciones como gestor I-IV, inspector I-IV.



En niveles técnico y asistencial se ofrecen vacantes con o sin experiencia, y en algunos casos requisitos específicos como, por ejemplo, certificado de trabajo seguro en alturas.

Foto: Freepik.

Asimismo, hay plazas reservadas para personas con discapacidad, con condiciones diferenciadas en experiencia o idioma.

Según el plan estratégico de talento humano de la Dian para 2025, se destaca que “el ingreso y el ascenso en los empleos públicos… se hará por concurso público.”

Publicidad

Es importante aclarar que, al tratarse de una planificación institucional, el proceso se considera un sistema de planta global y flexible, con cargos que pueden ubicarse en cualquier sede según las necesidades del servicio.



¿Cómo aplicar a las vacantes de trabajo de la Dian?

Los interesados en participar en el proceso de selección deberán seguir los siguientes pasos generales:

Adquisición de derechos de participación Inscribirse o actualizar perfil en la plataforma Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) de la CNSC. Verificar la oferta pública de empleo de carrera (OPEC) que se publicará con los cargos disponibles. Cumplir con los requisitos documentales y pagar, en su caso, los derechos de participación establecidos. Estar atento a los cronogramas de inscripción que serán publicados próximamente.

Dado que el cronograma aún no está completamente definido, en cuanto a fechas de inscripción, es clave estar atento al portal de la CNSC y al del Dian para no dejar pasar los plazos.

Por ultimo, hay que tener en cuenta que la existencia de la modalidad de ascenso hace que servidores de la entidad puedan también aspirar a mejoras de cargos, por ende, personas con experiencia interna pueden tener una ventaja adicional.

Publicidad

A continuación, cosulte el detalle del documento anexo del proceso de selección Dian 2676 de 2025: