Blu Radio  / Economía  / La Dian proveerá más de 1.900 vacantes de trabajo: buscan profesionales, técnicos y asistentes

La Dian proveerá más de 1.900 vacantes de trabajo: buscan profesionales, técnicos y asistentes

La CNSC publicó el proceso de selección Dian 2676 de 2025, el cual pretende la provisión de empleos en "vacancia definitiva" para la modalidad ingreso y ascenso. Hay más de 1.900 vacantes de trabajo, así puede aplicar.

