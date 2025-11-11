La preocupante cifra del costo de vida en Medellín en 2025, según cifras del Dane

El más reciente informe de el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación correspondiente a octubre de este año, además dio detalles de cómo se encuentra la situación en cada ciudad del país y reveló una cifra que preocupó en Antioquia.

En el caso de Medellín, el costo de vida tuvo un aumento en el mes de octubre, es decir, que mantener una vivienda y todos sus servicios cada día es más caro para los antioqueños, en comparación con meses anteriores. Una problemática que algunos ciudadanos han manifestado en el pasado, y, aunque culpa al turismo, el sector inmobiliario aseguró que "no tiene nada que ver".

Metro de Medellín estación La Estrella Foto LEÓN J. SALDARRIAGA L.

"Desde la Lonja creemos que es exagerado señalar que es culpa del turismo. Posiblemente en algunos casos puntuales, o inclusive unidades residenciales u otros sectores se hayan dado algunos casos. Pero de ninguna podemos señalar que el turismo está generando el incremento en los precios de la vivienda. La realidad es que nosotros en Colombia, Medellín y el Valle de Aburrá tenemos que generar más vivienda", dijo el gerente de la Loja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, Federico Estrada.

De acuerdo con el Dane, entre octubre de 2024 y 2025, los precios aumentaron en promedio 6.04 %, que, en otras palabras, mantener una vivienda en Medellín tuvo un incremento significativo en pocos meses. No obstante, expertos aseguraron que pese a este crecimiento, aún la capital de Antioquia se encuentra "bajo control", pero con tendencia que preocupa y deber controlarse.

