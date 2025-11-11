DANE revela de cuánto sería el aumento del salario mínimo en 2026: cifra sorprende a trabajadores

Colombia se prepara para una de las discusiones más importantes del cierre de año: el aumento del salario mínimo para 2026. Aunque desde el Gobierno se han enviado señales de que la cifra podría acercarse a los $2.000.000, el reciente dato del DANE sorprendió a más de uno y será decisivo en las negociaciones.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló la nueva cifra de inflación anual, información crucial para la concertación entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. El Ejecutivo ha insistido en que el incremento no será inferior al índice inflacionario, por lo que este dato marcará el punto de partida para definir el nuevo ingreso base de los trabajadores.



Dato del DANE marcará el futuro del salario mínimo

Según el DANE, la inflación anual a octubre de 2025 se ubicó en 5,51 %, un leve aumento frente al 5,41 % registrado en el mismo mes de 2024. El organismo explicó que este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el turismo, el alojamiento, la energía y los alimentos durante la temporada de receso escolar, un periodo en el que tradicionalmente aumenta el consumo de los hogares.

Con este dato, el país cuenta con una referencia clave para proyectar el incremento del salario mínimo. Si se toma como base la cifra actual de $1.423.000, el valor debería subir, como mínimo, a $1.501.407 en 2026, sin incluir el auxilio de transporte. No obstante, el ajuste final dependerá del consenso que se logre en la mesa tripartita entre el Estado, los empresarios y los sindicatos.

La política económica del Gobierno establece que el aumento debe ser real, es decir, superior a la inflación, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al alza en los precios de bienes y servicios.



Dinero, pesos colombianos, imagen de referencia Foto: Blu Radio

Gobierno busca un incremento histórico del salario mínimo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que la intención del presidente Gustavo Petro es mantener incrementos reales del salario mínimo, para evitar que los trabajadores pierdan capacidad de compra frente al aumento de los precios en la canasta familiar, el transporte y los servicios públicos. Sin embargo, aclaró que la decisión final será el resultado de las negociaciones que iniciarán en las próximas semanas.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el incremento podría rondar el 11 %, lo que elevaría el salario mensual a cerca de $1.800.000. Aunque esta cifra no es oficial, generó debate entre economistas y empresarios, quienes advirtieron sobre la necesidad de mantener un equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad financiera de las empresas.

El dato del DANE, en todo caso, fija el punto de partida de la discusión. El reto para el Gobierno y los gremios será alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad del empleo y la competitividad del país.