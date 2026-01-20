Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 20 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Noche sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante la jornada nocturna. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica sencilla de entender lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que, día a día, revisan los resultados con la expectativa de confirmar si la suerte estuvo de su lado.
Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, tanto los operadores como las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el objetivo de evitar errores o inconvenientes.
Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió el resultado de esta edición nocturna. Los números fueron los siguientes:
El Chontico Noche cuenta con horarios claramente establecidos, lo que facilita la realización de apuestas y la consulta oportuna de los resultados:
Además del sorteo nocturno, el operador dispone de otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por ofrecer premios especiales, ampliando las opciones para los apostadores.
Uno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de modalidades de juego, pensadas para distintos tipos de participantes:
El Chontico Noche se destaca por ser un juego accesible y orientado a la participación responsable:
El proceso de reclamación de premios es claro y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estos pasos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos en Colombia.