Extra de Colombia resultados del último sorteo del sábado 17 de enero de 2026: número ganador

El Sorteo Extraordinario de Colombia realizó una nueva edición en la noche de este sábado, en alianza con la Lotería de Cucúta, brindando a miles de apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios. En esta ocasión, el premio mayor asciende a 14.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del país.

Para verificar si un billete resultó ganador, es fundamental comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo. Incluso quienes no tengan el número completo del premio mayor pueden obtener ganancias, ya que es posible ganar desde la última cifra, además de otros premios secundarios establecidos en el plan de premios.

Número ganador del Premio Mayor del Extra de Colombia hoy, sábado 17 de enero de 2026

El número ganador del premio mayor del Sorteo Extraordinario de Colombiade este sábado 17 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $7.000 millones!

El Extra de Colombia se juega todos los sábados y se realiza en alianza con diversas loterías del país, entre ellas Medellín, Risaralda, Meta, entre otras, lo que amplía las oportunidades para los jugadores a nivel nacional.



¿Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de Colombia?

El proceso para reclamar un premio del Extra de Colombia depende del monto ganado:



Premios de menor cuantía: El ganador debe presentar el billete original y en buen estado ante su distribuidor de confianza o directamente en las oficinas del Extra de Colombia en Bogotá, ubicadas en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903.

Premios superiores a $4.999.999: Además del billete original, es necesario anexar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia electrónica del dinero.

Premios superiores a $9.999.999: Estos premios se pagan únicamente en las oficinas del Sorteo Extraordinario de Colombia, donde el ganador recibirá información detallada sobre el procedimiento correspondiente.

En el caso de premios promocionales, el pago se efectúa conforme al reglamento vigente, el cual puede consultarse en la parte posterior del billete o en la página web oficial.

Si el premio con lanzamiento fue ganado en Bogotá, puede cobrarse directamente en la Calle 72 No. 10-07, Oficina 903. Para ganadores en otras ciudades, es posible enviar el desprendible del billete, junto con una fotocopia de la cédula y el formato de pago de premios, mediante una empresa de mensajería o a través de la agencia distribuidora, donde se brindará orientación sobre el proceso.