Lotería del Quindío, resultados del jueves 22 de enero de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del jueves 22 de enero de 2026, con la realización de su sorteo número 2999.

Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves, 22 de enero de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!

Premios secos: resultados oficiales del sorteo 2999

Además del premio principal, el sorteo repartió múltiples premios secos en distintas categorías, beneficiando a apostadores en diferentes regiones del país. Estos fueron los números ganadores:

La entidad recordó que los resultados completos del sorteo también pueden consultarse a través de sus canales oficiales.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío informó que el proceso de reclamación de premios depende del monto ganado y requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para garantizar un trámite seguro y transparente.



Premios menores a $5.000.000

Para reclamar premios de menor cuantía, los ganadores deben presentar:



Fotocopia de la cédula.

Billete original en buen estado.

Premios mayores a $5.000.000

En el caso de premios superiores a este monto, se solicita la siguiente documentación:



Fotocopia de la cédula.

Billete original.

RUT actualizado.

Certificación de cuenta bancaria activa, a nombre del ganador.

La entidad recordó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial de la Lotería del Quindío se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera oportuna.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales de la Lotería del Quindío pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados, entre ellos:



Puntos de venta autorizados.

Agencias físicas y virtuales.

Club de Abonados.

Oficinas de la Lotería del Quindío.

Para conocer más información sobre premios, reglamentos y procedimientos oficiales, los interesados pueden consultar el sitio web loteriaquindio.com.co, donde se publica contenido actualizado y validado por la entidad.

