¡Millonario Premio Mayor de Lotería de Santander! Resultados sorteo del 23 de enero

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5054 el viernes 23 de enero de 2026, a las 11:00 p. m., con transmisión oficial por el Canal TRO desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo generó gran expectativa entre los apostadores, al poner en juego un atractivo plan de premios y continuar con la tradición semanal de uno de los juegos de azar más reconocidos del país.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5054

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

La Lotería de Santander, operada desde Bucaramanga, es una de las loterías tradicionales de Colombia. Su plan de premios contempla un premio mayor de hasta $6.500 millones, además de decenas de premios secos en diferentes montos. En el sorteo anterior, el 5053 del 16 de enero de 2026, el premio mayor correspondió al número 0493 de la serie 218, lo que evidencia la constancia en la entrega de premios millonarios.

Según datos históricos, estos sorteos benefician no solo a Santander, sino también a otras regiones del país, con ventas de billetes que superan los miles de unidades por cada evento. En esta ocasión, el sorteo coincidió con otros juegos como la Lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda, lo que incrementó la participación nacional en los juegos de azar durante la misma jornada.

Los premios de la Lotería de Santander se pagan exclusivamente en agencias autorizadas, y los ganadores del premio mayor cuentan con un plazo establecido para realizar el cobro, de acuerdo con la reglamentación vigente de la lotería oficial.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para el cobro de cualquier premio es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que dificulten la verificación de su autenticidad.



Premios superiores a $3 millones

Los ganadores deben dirigirse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.



Premios menores

Estos premios pueden reclamarse en:



Agencias distribuidoras autorizadas, o

El lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos obligatorios. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican los siguientes descuentos:



17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

20 % de retención en la fuente, aplicada por la DIAN.

Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:



17 % de impuesto a ganadores.

Estas deducciones deben tenerse en cuenta al momento de calcular el valor neto que recibirá cada ganador tras realizar el cobro de su premio.

