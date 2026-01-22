Resultado de Baloto y Revancha, sorteo lunes 21 de enero de 2026

El sorteo número 2.608 de Baloto y Revancha, celebrado el miércoles, 21 de enero de 2026, concluyó sin que ningún apostador lograra acertar la combinación completa para los premios mayores.

Como consecuencia, las bolsas de premios para ambos juegos han experimentado un incremento, proyectando una bolsa conjunta de $31.500 millones de pesos para la próxima jornada de sorteos programada para el sábado, 24 de enero.



Resultados detallados del sorteo Baloto

En la modalidad principal de Baloto, los números que arrojaron las balotas fueron 14, 38, 07, 23 y 21 , acompañados por la Súper Balota (SB) 01.

A pesar de que el acumulado de $17.600 millones de pesos no fue entregado, el sorteo registró una importante actividad en las categorías de premios secundarios.



Resultados de la modalidad Revancha

Por su parte, el juego Revancha también mantuvo su premio mayor intacto. Los números ganadores para esta modalidad en el sorteo 2.606 fueron 04, 31, 08, 17 y 03, con la Súper Balota 11. Es relevante notar que la Súper Balota coincidió en ambos sorteos del día.



Análisis del panorama para el próximo sorteo

El crecimiento de los acumulados de Baloto responde a la mecánica propia del juego en Colombia, administrado actualmente por el concesionario Operador Nacional de Juegos (ONJ). Bajo este sistema, el premio mayor es paramétrico, lo que significa que, de no haber un ganador, el monto se incrementa de forma progresiva para el siguiente sorteo.

Históricamente, Baloto se juega los miércoles y sábados; sin embargo, debido a la programación especial indicada en los resultados oficiales, el próximo sorteo tendrá lugar el lunes 19 de enero. Este cambio suele ocurrir en puentes festivos o por ajustes en la programación de la cadena nacional que transmite el sorteo.



Para participar, los apostadores pueden adquirir sus tiquetes en los más de 25.000 puntos de la red Su Red y SuperGIROS en todo el país, o a través de la plataforma digital oficial. El costo de la apuesta básica para Baloto es de $5.700, y con la opción Revancha, el valor total es de $7.800 (IVA incluido).

Desde que el nuevo operador asumió la gestión del juego en mayo de 2022, se han entregado multimillonarios premios en ciudades como Valledupar, Villavicencio y Bogotá, consolidándose como uno de los juegos de suerte y azar con mayores transferencias a la salud de los colombianos.