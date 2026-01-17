Resultado y ganador de Baloto y Revancha hoy, sábado 17 de enero de 2026

El sorteo 2.605 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 17 de enero de 2026, no tuvo ganadores del gran acumulado, lo que incrementa la expectativa para el próximo juego del sábado.



Resultados del Baloto hoy, sábado 17 de enero de 2026: Sorteo 2606

Para la modalidad tradicional del Baloto, el acumulado en juego ascendía a $17.200 millones de pesos. Las balotas que rodaron por el sistema arrojaron la siguiente combinación ganadora:

Balotas: en minutos.

Súper Balota: en minutos.

Resultados de Revancha hoy, sábado 17 de enero de 2026: Sorteo 2606

En la modalidad Revancha, el atractivo era aún mayor, con un acumulado de $13.100 millones de pesos. Los números ganadores fueron:

Balotas: en minutos.

Súper Balota: en minutos.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2606 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 19 de enero de 2026.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.