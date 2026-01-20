Sinuano Día resultado último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico se mantiene gracias a la confianza de miles de apostadores que revisan a diario sus resultados con la ilusión de obtener un premio.
Con el paso de los años, este sorteo se ha convertido en una referencia habitual para quienes siguen los juegos de chance, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país. Su nombre está asociado a constancia, credibilidad y transparencia, factores que han fortalecido su popularidad a nivel nacional.
El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 20 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y su resultado oficial se publica después de las 2:30 p. m. La puntualidad en la divulgación del número ganador y la claridad del proceso han sido claves para consolidar la confianza de los jugadores, quienes consultan el resultado apenas es confirmado de manera oficial.
El Sinuano Día cuenta con diversas modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes presupuestos y estilos de juego:
Estas alternativas permiten que cada apostador elija la opción que mejor se adapte a su experiencia y a su forma de participar en el juego.
Una de las principales características del Sinuano Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y mantiene su carácter popular en todo el país.
Para reclamar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben presentar:
Según el monto ganado, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta forma, el Sinuano Día garantiza un proceso claro y seguro para el cobro de premios, reafirmando su posición como uno de los juegos de chance más confiables y consultados de Colombia.