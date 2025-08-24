Retos y oportunidades de la industria velera en Colombia: primer encuentro regional de fabricantes

El sector de las velas en Colombia atraviesa una etapa de transformación en la actualidad. Lo que antes era un artículo ligado principalmente a la funcionalidad y a la tradición religiosa, hoy se ha convertido en un producto con valor decorativo, sensorial y simbólico.

Restaurantes, hoteles, spas y tiendas especializadas han incorporado el uso de las velas en experiencias cotidianas y el comercio digital ha abierto la puerta a una oferta mucho más amplia de diseños, aromas y presentaciones.

Aunque la temporada navideña sigue marcando un pico en el consumo, el mercado de las velas mantiene una demanda sostenida durante todo el año. De acuerdo con proyecciones de ALAFAVE, esta industria crecería a un ritmo del 4,10 % anual entre 2025 y 2034.

Cifras de SICEX revelan que, solo en 2024, las importaciones en la región aumentaron un 23,9 % frente al año anterior, un panorama que refleja el interés de los consumidores y la urgencia de fortalecer la competitividad local.

La innovación también juega un papel central. La impresión en 3D permite fabricar velas personalizadas para celebraciones, eventos y piezas de colección. A esto se suma el auge de emprendimientos, muchos creados durante la pandemia, que se han consolidado gracias a propuestas creativas y a una fuerte presencia digital.

En medio de esta coyuntura, Bogotá se prepara para recibir el Encuentro Regional de Fabricantes de Velas el próximo 27 de agosto de 2025, en el Hotel Marriott. El evento es organizado por la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Velas (ALAFAVE), entidad que desde hace 26 años reúne a empresas de toda la región y a proveedores internacionales, promoviendo buenas prácticas, innovación y seguridad en la industria.

La agenda incluirá charlas técnicas, análisis de tendencias, espacios de networking y un conversatorio sobre los retos que enfrenta el sector. Entre los invitados estará Ecopetrol, proveedor principal de parafina en el país.

Para Amílcar Lusinchi, presidente de ALAFAVE, la calidad es uno de los mayores desafíos: “Hacer una vela puede parecer sencillo, pero fabricar una buena vela exige materias primas adecuadas, control de procesos y pruebas constantes para cumplir con los estándares de seguridad, duración y estética que demanda el consumidor”, señaló.