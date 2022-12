Santos pide no votar por quien priorice el sector defensa en lugar de educación

Durante la celebración de los cinco años del Programa Todos a Aprender, el presidente Juan Manuel Santos insistió en que la meta del Gobierno es que Colombia sea el país mejor educado de la región en el 2025.

Publicidad

El mandatario explicó que actualmente el presupuesto para la educación es cercano a los 35 billones de pesos y que el próximo año será de 37 billones.

Quizás le interese: Si fuera colombiano, le habría ganado a Santos: Maduro

Publicidad

Además, recordó que un segundo sector de gran importancia es el de defensa, que el próximo año tendrá un presupuesto cercano a los 31 billones de pesos.

Publicidad

"Yo por supuesto no me voy a meter en la campaña política, ni mucho menos, Dios me libre y me favorezca. Pero sí les diría una cosa: no vayan a votar por alguien que vaya a invertir ese sentido de prioridades, la educación siempre tiene que ser la prioridad de cualquier nación", dijo.

También resaltó los recursos para premiar la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes con becas y créditos como el programa Ser Pilo Paga.

Publicidad

“Ya tenemos 30.500 pilos estudiando gratis en las mejores universidades. ¡Y para el 2018 serán 40 mil!”, finalizó.