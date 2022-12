Se vuelven a estancar las negociaciones entre el Gobierno y camioneros

Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros explicó en dialogo con Blu Radio los motivos que tuvieron para no asistir a la reunión programada para este sábado con el Gobierno.

Publicidad

“Los camioneros han estado parados fuertemente, pero estamos haciendo un comunicado de prensa porque no vamos a ir a la reunión de hoy, no podemos ir. Detuvieron gente, fueron y violentaron los centros donde estamos socializando la protesta y siempre van de noche. El ESMAD y la Policía, tienen orden de ir, levantar, coger preso a todo el mundo y no de arreglar el paro”, aseguró Aguilar.

Según la Cruzada Nacional Camionera, hay reporte de transportadores heridos en Buenaventura, Bogotá, Pipiral, Acacías y otras regiones; y la captura de aproximadamente 10 personas.

Publicidad

Aguilar indicó que este sábado se iba a tocar nuevamente el tema de costos, del valor de los fletes en la mesa y que el Gobierno les dijo que ya contaban con el dinero para pagar a los camioneros que chatarrizaron sus vehículos.

Publicidad

“Si tienen la plata, la tienen bien guardada porque no le han pagado a los transportadores desde febrero. Y ahora nos dicen que si la tienen para citarnos a reunión. Si tienen la plata que paguen. El Gobierno ha maltratado a nuestros compañeros. El paro sigue hasta que el gobierno cumpla lo que ha firmado.”

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:





-Pánico generó el sismo de 4.0 registrado en Santander. Sin embargo, autoridades de la localidad de Puerto Parra, epicentro del movimiento telúrico, no reportaron daños.





-Luego de la matanza en Dallas 77 personas fueron detenidas durante varias manifestaciones contra la policía en 18 estados de Estados Unidos.





-Cristopher Froome ganó la octava etapa del Tour de Francia y es el nuevo líder de la carrera.





-La Comandancia General de las Fuerzas Armadas sirias anunció hoy una extensión por 72 horas más de la tregua de tres días declarada el miércoles con motivo del fin del mes de ayuno musulmán de ramadán.





- La Conmebol cumple 100 años de su fundación, un 9 de julio de 1916 en Buenos Aires, con el propósito de "renovar la institución para un nuevo siglo" y potenciar el crecimiento del fútbol en Sudamérica, dijo en un comunicado su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez.





-El ex presidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) afirmó por primera vez que está "pensando" en la posibilidad de ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2017.