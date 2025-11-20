Sector de la USO hace lobby con Petro para que Ecopetrol venda campo de fracking en Estados Unidos

No ha desaparecido de la cabeza del presidente Gustavo Petro la idea de que Ecopetrol venda las operaciones de Fracking en Estados Unidos: El Permian. Esta semana hubo lobby en la Casa de Nariño por parte de un sector de la USO que impulsa la propuesta y el presidente se comprometió a escuchar las voces a favor y en contra antes de tomar una decisión. Mientras tanto Fitch Ratings advierte que vender el Permian puede llevar a que le bajen la nota de riesgo crediticio a Ecopetrol.

Esta semana en Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro recibió a Ariel Corzo, uno de los miembros de la Junta Directiva de la USO (el principal sindicato de Ecopetrol). Corzo llegó a la cita con el autor del famoso informe que ha usado el presidente en múltiples ocasiones para decir que el Permian es un pésimo negocio y que por eso hay que venderlo. El lobby terminó incluso con una foto del presidente con la camiseta del movimiento antifracking, un movimiento que le hizo campaña a Petro para llegar a la presidencia en 2022.

Sin embargo, en la reunión también estaba el presidente de la USO, César Loza, que se opone a la venta del Permian. Loza ni siquiera se quedó para la foto y le hizo saber al presidente que la mayoría en la USO está en contra de esa venta. Al final el presidente no dijo que sí, ni que no, y se comprometió a escuchar a ambos bandos antes de tomar una decisión. Es más pidió informes tanto de la junta directiva de Ecopetrol como del movimiento antifracking y se comprometió a hablar la próxima semana en la cumbre de líderes sindicales de la USO. En otras palabras el asunto no ha muerto.

Tras la visita la facción mayoritaria de la USO expidió un comunicado reiterando su oposición a la venta del Permian. El comunicado concluye así: "La Unión Sindical obrera USO en su expresio n mayoritaria reitera su compromiso con la defensa de Ecopetrol, la industria del petro leo y el gas. los derechos laborales de los afiliados (as) y la soberaní a energe tica de Colombia, acompan amos las acciones encaminadas a la transicio n energe tica, sin que esto signifique el deterioro de la seguridad energe tica y de la estabilidad de la primera empresa de los colombianos(as)".



El Permian es hoy en día el activo más rentable de Ecopetrol: representa el 13% de la producción y unos 100.000 millones de barriles en reservas. La insistencia en vender el Permian es una de las razones de la salida de Mónica de Greiff de la junta directiva de la compañía.

La venta del Permian podría llevar a que Ecopetrol tenga una nueva rebaja en su calificación crediticia, al menos por parte de Fitch Ratings. Fitch ya había rebajado la calificación individual de Ecopetrol por considerar que hay un altísimo riesgo en materia de riesgo corporativo, una decisión que coincidió con el momento en que por orden del presidente la compañía se echó para atrás en la posibilidad de hacer nuevos negocios en el Permian.

"Si es material, y que efectivamente lo sería, no solamente se estaría deteriorando el gobierno corporativo, sino el perfil de negocio de la empresa, donde vas a tener una reducción de producción, reducción de reservas, que son factores claves para el sector", explicó Eric Pastrana director del área de finanzas corportativas de Fitch Ratings para América Latina.