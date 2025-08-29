Senadora Angélica Lozano alerta sobre riesgo de una doble carga tributaria

En diálogo con Mañanas BLU, la senadora Angélica Lozano, integrante de las comisiones económicas del Congreso, ha levantado serias preocupaciones sobre la propuesta de reforma tributaria y el presupuesto nacional del Gobierno.

Lozano expresó su desazón ante la falta de claridad y advirtió sobre una posible estrategia gubernamental para que el Congreso rechace el presupuesto, permitiendo su aprobación por decreto, una situación que, según ella, replicaría el escenario del año anterior. La nación se encuentra a la expectativa de conocer los detalles de una reforma tributaria que, según el ministro Germán Ávila, busca recaudar la ambiciosa cifra de 26 billones de pesos en nuevos impuestos.

"Ninguna pista. Me da pena con sus oyentes porque todos estamos especulando," afirmó la senadora Lozano, lamentando la opacidad en torno a los nuevos gravámenes. La única indicación que ha dado el gobierno es la intención de "recuperar lo que la Corte le quitó sobre los hidrocarburos, el petróleo, la gasolina," siendo esta la única pista de sector que se ha proporcionado hasta el momento.

La senadora Lozano ve en la cifra anunciada para la reforma tributaria y el monto global del presupuesto una clara señal de la estrategia gubernamental. Para el año entrante, el gobierno ha solicitado 556 billones de pesos, un monto que la congresista califica de "inflado" y "estrambótico". Según su interpretación, este presupuesto se presenta con la intención de ser rechazado por el Congreso.

"Creo que presentó un monto tan alto y anuncia una tributaria tan alta que es para garantizar que el Congreso le diga no y entonces vuelve a repetirse el presupuesto por decreto," explicó Lozano, haciendo alusión a la comodidad que el gobierno experimentó al aprobar el presupuesto de este año sin la intervención del legislativo.

En su visión, este camino le permitiría al presidente afirmar: "No me dejaron," un eslogan que, según la senadora, podría ser utilizado con fines de campaña.



Congreso

La senadora Lozano manifestó que el cuerpo legislativo "no quiere que se repita el decreto" y busca aprobar el presupuesto por ley. Sin embargo, esto requiere la voluntad del gobierno, que "estuvo muy cómodo con el decreto," dejando al Congreso "bailando solo".

Existen dos caminos para la reforma tributaria, y el gobierno parece estar eligiendo el que considera más favorable. Si la reforma es de "financiamiento" (para cubrir un déficit), se tramita únicamente por las comisiones terceras de Cámara y Senado, donde el gobierno tiene "total oposición". Si es una tributaria para "algo adicional," implica las comisiones cuartas, donde el gobierno "estima que puede tener más ambiente".

Doble Carga para Bogotá:

A la preocupación nacional se suma una "doble tributaria" para los ciudadanos de Bogotá. Además de la reforma nacional, la capital se enfrenta a una reforma tributaria distrital impulsada por el alcalde Galán, que se votará este mismo mes de septiembre. Esta propuesta busca recaudar 1.2 billones de pesos nuevos al año, lo que representa un aumento del 8%.

Aunque la iniciativa distrital incluye un mensaje positivo de "simplificación" al reducir las tarifas de ICA a cuatro, la senadora advierte que "el diablo está en los detalles". Lozano manifestó inquietudes específicas:

Sobrecarga empresarial: Podría "terminar sobrecargando también al empresariado bogotano que además del golpe nacional recibiría el golpe distrital".

Incentivos mal enfocados: Los incentivos para nuevas inversiones y generación de empleo son clave, pero están dirigidos a la operación estratégica alrededor del aeropuerto El Dorado , en lugar de donde realmente se necesitan, como el sur y occidente de la ciudad (Soacha). El sector aeroportuario es "un tesoro valioso" que "no necesita incentivos" y "puede pagar a tope".

Discrecionalidad en incentivos: La determinación de estos incentivos en una comisión posterior se presta a "discrecionalidad y a arbitrariedad," por lo que "la regla debe ser clara para todos".

Impacto en prediales: Los prediales también sufrirán un impacto, con el estrato 4 en Bogotá, clavado por todo lado," y los incentivos para estratos 1 a 3 son mínimos, como una rebaja de 80,000 pesos para predios menores de 270 millones, cuando lo que se necesita es la posibilidad de pagar el predial a cuotas.