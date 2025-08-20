¿Qué preocupa del presupuesto 2026? Angélica Lozano denuncia incumplimientos fiscales

La propuesta de Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional, que busca asegurar 26 billones de pesos para cubrir el déficit presupuestario, ha generado una fuerte controversia y escepticismo en el Congreso. La senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde y miembro activo de las comisiones económicas, ha liderado las críticas, calificando el presupuesto de incoherente y denunciando un grave incumplimiento por parte del gobierno en sus compromisos fiscales. La discusión se intensifica a medida que se acerca la fecha límite para la aprobación del monto total del presupuesto, fijada para el 15 de septiembre.

El presupuesto general propuesto por el Gobierno asciende a 556.9 billones, o aproximadamente 557 billones de pesos, para el año 2026. Sin embargo, la senadora Lozano ha puesto en entredicho la viabilidad de esta cifra, señalando una preocupante proyección de ingresos de solo 317 billones de pesos, lo que implica una necesidad de endeudamiento por 240 billones de pesos. "De frente le están diciendo al país, me voy a endeudar por 240 billones, pues es una barbaridad. Es como que usted pague deuda con avances de la tarjeta de crédito, con gota gota, someterse a intereses carísimos donde claramente es inconveniente", afirmó Lozano, advirtiendo que esta situación impacta directamente las tasas de interés para los créditos de vivienda, vehículos o consumo personal de los ciudadanos.

Para la senadora Lozano, la magnitud y las inconsistencias del presupuesto no son accidentales. Sugiere que el presidente Gustavo Petro podría estar presentando un presupuesto "incoherente, imposible" con la intención de, ante una posible negativa del Congreso, poder decir: "No me dejaron. Ve, me lo negaron, no me dejaron, no me dejan hacer. Yo sí quería, pero no me lo aprobaron".

Esta estrategia, según la senadora, busca la aprobación del presupuesto por decreto, lo que le otorgaría al gobierno un "manejo absoluto y discrecional" de los recursos, mientras obtiene rédito político al confrontar al Legislativo. "Yo creo que el presidente este año tuvo el presupuesto por decreto y estuvo bastante cómodo, bastante cómodo, fresco y decía, 'No, es que no me dejaron, no me aprobaron, me negaron'. O sea, le sirve para la pelea política con el Congreso y tiene el manejo absoluto y discrecional", explicó Lozano.



Incumplimiento de compromisos fiscales

Uno de los puntos más críticos señalados por la senadora es el aparente incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Hacienda el 17 de junio, cuando activó la cláusula de escape de la regla fiscal. Esta medida, que "quiere decir soltarse el cinturón, soltar el tope y endeudarse más", implicaba dos promesas clave: congelar el presupuesto al monto del año anterior (523 billones de pesos para el 2025) ajustado únicamente por la inflación (IPC), lo que resultaría en un máximo de 534 billones de pesos para 2026, y recortar gastos.

"El 17 de junio, asumió dos compromisos casi sobre piedra que los está incumpliendo," denunció Lozano. "Primero dijo, 'Está bien, como voy a hacer esto tan bárbaro de endeudarme más, uno, voy a congelar el presupuesto, es decir, el presupuesto del 26, el del otro año, dijo el gobierno, el 17 de junio va a ser igualito al de este año, eh, el del 523 billones del año 25 que corre actualizado solo por la inflación. Eso ya lo incumplió, lo presentó mucho más alto. Segundo compromiso, voy a recortar gastos. Claramente no lo ha hecho." La pregunta de la senadora al presidente es directa: "¿Qué pasó en 45 días para que incumpliera todo lo que dijo el 17 de junio?".

A pesar de las diferencias, se confirmó que la reunión programada entre las comisiones económicas del Congreso y el gobierno nacional, incluyendo al presidente Petro y el ministro de Hacienda, sigue en firme para discutir los pormenores de la propuesta presupuestaria. La senadora Lozano reiteró su compromiso de asistir a estas reuniones "con argumentos, con información, preguntar y cuestionar y llegar ojalá a conclusiones y claridades", apelando a la responsabilidad de todas las partes para que la discusión se centre en soluciones que realmente beneficien al país. La Nación permanece atenta a los resultados de estas discusiones cruciales para las finanzas públicas y el futuro económico del país.

Escuche aquí la entrevista: