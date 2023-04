Sigue la molestia de los gobernadores contra MinHacienda por directriz de pago de bonos pensionales

El pasado 11 de abril, la Federación Nacional de Departamentos (FNP) envió una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para advertir que una directriz del ministerio pondría en riesgo el pago de los bonos pensionales en las entidades territoriales.

"Se informa tanto a los gobernadores y alcaldes, como a las Administradoras de Fondos de Pensiones Privados, Fonprecon y Colpensiones, que, a partir del 11 de abril de 2023 ‘y de manera temporal’, se suspenden todas las solicitudes de retiro para el pago de bonos o cuotas partes de bono pensional con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales”, se lee en la carta enviada por el FNP al ministro.

Ante la inconformidad del gremio, que agrupa a todos los gobernadores del país, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, habló con mañanas Blu, cuando Colombia está al aire para aclarar las razones por la que se radicó la carta a modo de derecho de petición.

"El Fonpet se crea para que la nación administre este pago de los bonos pensionales. De hecho, usted lo ha expresado muy bien, hacen contrato desde 2012 con cinco fiducias… Eso se vence el 25. Aquí, remembrando un poco la Semana Santa, la época de Poncio Pilatos, lo que hace la nación, queremos creer que no es adrede, pero a nosotros algo no nos gusta, no huele bien. Porqué sabiendo que estas fiducias vencían el 25 de abril, desde el año pasado desde diciembre, ellos hicieron un calendario de pagos de giros desde enero, ¿por qué no advirtieron e hicieron las licitaciones para este nuevo manejo de estas fiducias?”, expresó Tavera.

Publicidad

La carta que expidió el ministerio, según indicó Tavera, se publicó en la página oficial el día 4 de abril, en horas de la noche, por lo que no recibieron ninguna notificación al respecto.

“El día 4 de abril sacan una circular en la noche que, además, ni siquiera fue en la mañana, solo dando dos días hábiles para superar los pagos”, afirmó.

Publicidad

A la inconformidad por la forma en la que se anunció la suspensión de los pagos, se suma que desde el año 2017 el Sistema General de Participaciones no ha hecho ningún giro al Fonpet.

“Desde el año 2017 al año 2020, lo que se debía girar al Sistema General de Participaciones al Fonpet, la nación no lo ha hecho y esto es una deuda de 3.5 billones. ¿Esto a qué se refiere? A que las entidades territoriales tienen que hacer más esfuerzos para poder cumplir, no solamente con esos 100, sino que en el año 2009, a través de un decreto 55 del 2009, dijeron que no era el 100 sino que tenían que ahorrar el 125”, puntualizó.

“Si se crea el Fonpet porqué tienen que devolver esta competencia de pago a las entidades territoriales que juiciosamente han venido haciendo sus pagos y que le dicen que le dicen a las encargadas de hacer los giros, ya no los hagan más. Esto debe ir a la entidad territorial”, afirmó Didier Tavera.

Escuche la entrevista completa aquí: