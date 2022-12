Superfinanciera abre puerta a nuevos periodos de gracia para el pago de deudas

El Gobierno Nacional abrió la puerta para que los deudores del sistema financiero puedan obtener nuevos alivios por parte de la banca en medio de la crisis económica.

La Superintendencia Financiera ordenó a todos los bancos crear un Programa de Acompañamiento a los Deudores que les permita poner en marcha medidas de apoyo estructural a los clientes que han resultado afectados por la pandemia y que podrían seguir pagando si tuvieran acceso a medidas de alivio.

Los bancos deben clasificar a los clientes entre los que pueden seguir pagando normalmente y los que tienen problemas y definir medidas especiales para estas personas. Las medidas pueden incluir ampliación de los plazos, periodos de gracia o cualquier otra figura siempre que no se generen aumentos en los intereses ni se cobren intereses sobre los intereses.

Cada banco puede definir quiénes sí y a quiénes no les aplican las nuevas condiciones y no está obligado a aplicarlo a todos los clientes: Solamente a los que considere que tienen una expectativa de recuperación razonable. Tampoco está obligado a aplicar ninguna medida en particular, puede elegir las que considera más adecuadas para sus clientes.

Lo que debe hacer es establecer unas condiciones claras: contactar a los clientes directamente o establecer una estrategia de autogestión en la cual, de forma sencilla, se le presenten al deudor las nuevas condiciones de su crédito para su aceptación o rechazo.

"Es importante, además, que el deudor realice previamente un análisis de su situación individual y de sus obligaciones para tener un panorama más claro en el momento en que estudie la posibilidad de acogerse al programa ofrecido por la entidad", indicó la entidad.

