SuperSociedades avala acuerdo para que Monómeros pague deuda de $647.346 millones

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., una decisión que permitirá a la compañía continuar con sus operaciones y contar con un nuevo calendario para el pago de sus deudas.

La determinación fue adoptada luego de las audiencias realizadas los días 3 y 10 de julio de 2026, dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006, con el propósito de garantizar la estabilidad financiera de una de las empresas más importantes para el sector agrícola colombiano.

Monómeros Colombo Venezolanos. Foto: Monómeros.

Monómeros, dedicada a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios, desempeña un papel estratégico en la cadena de abastecimiento del país, puesto que es fundamental para asegurar el suministro de productos utilizados por miles de agricultores, lo que contribuye al desarrollo de la producción de alimentos y al funcionamiento del sector agropecuario nacional.

El acuerdo fue respaldado por el 99,569 % de los votos emitidos por los acreedores, una aprobación casi unánime que superó ampliamente las mayorías exigidas por la ley. Gracias a este consenso se evitó un eventual cierre de la compañía y se abrió el camino para su recuperación financiera, tras la negociación adelantada con quienes le suministraron bienes, servicios y recursos económicos.



La empresa enfrentaba un pasivo reorganizable cercano a los 647.346 millones de pesos, obligación que ahora será atendida mediante un esquema estructurado de pagos graduales. El plan acordado respeta la prelación legal de créditos y establece un cronograma que permitirá cumplir con las obligaciones sin afectar la continuidad de las actividades productivas de la compañía.

El proceso de reorganización comenzó en marzo de 2025, cuando la Superintendencia de Sociedades inició una actuación de oficio al detectar una compleja situación financiera que hacía necesario preservar a Monómeros como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.

Como parte de los compromisos adquiridos, Monómeros presentó un plan de negocios respaldado por proyecciones financieras y de flujo de caja que buscan garantizar su viabilidad. La Superintendencia explicó que durante la ejecución del acuerdo habrá un estricto seguimiento por parte de un Comité de Acreedores, además de controles especiales, disciplina financiera y restricciones para la distribución de utilidades, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas.