Tarifa de gas domiciliario aumentaría 32% por Regasificadora del Pacífico: Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió que la puesta en marcha del proyecto para construir la planta Regasificadora del Pacífico podría generar un aumento en las tarifas del servicio de gas domiciliario del 32% en tres años , por cuenta de los precios del gas importado.

“Para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024”, advierte la Contraloría en un documento de advertencia al gobierno nacional.

De acuerdo con la Contraloría, el proyecto tiene como propósito garantizar la prestación del servicio de gas en el país, previendo que en el año 2024 el país podría entrar en una fuerte sequía, como consecuencia del Fenómeno del Niño, que haría necesario que el gas se convierta en una alternativa importante para la generación de energía.

Sin embargo, para el ente de control el desarrollo de un mega proyecto de estas dimensiones, con ese tipo de previsiones, genera riesgos, incluso, de que la planta Regasificadora termine en desuso, si es que fallan los cálculos del gobierno.

La Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía advierte en un documento que si bien la planta no se va a construir con recursos del presupuesto, “el esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan”.

La Contraloría también advierte que la construcción de la planta podría generar dificultades logísticas en el Puerto de Buenaventura (lugar donde se construiría el proyecto) porque podría generar interferencia en el tráfico marítimo. Además hay dudas sobre el desarrollo de los planes ambientales necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos.