“Tributaria corrige una infamia histórica”: Gustavo Bolívar defiende nuevos impuestos a petroleras

El senador Gustavo Bolívar, en entrevista con Mañanas Blu, defendió los nuevos impuestos a las compañías petroleras, que, según la propuesta , tendrán que asumir casi la mitad de los 22 billones de pesos que pretende recaudar.

“La reforma tributaria corrige una infamia histórica. Las compañías petroleras no pagaban regalías y esto lo digo porque un fallo del Consejo de Estado les permitió descontar las regalías de los impuestos de renta. Es decir, pagaban las regalías , sí, pero cuando presentaban la declaración de renta descontaban lo que habían pagado en las regalías. Es decir, eran anticipos a la renta”, dijo el también presidente de la Comisión Tercera.

Publicidad

Bolívar manifestó que las petroleras, una vez explotados los pozos se iban sin asumir los costos ambientales y enfatizó en que la tributaria sí está diseñada para que estas compañías asuman la mitad de lo que se pretende recaudar.

“La no deducibilidad de las regalías le significa al país 5 billones de pesos, el resto es una sobretasa”, puntualizó tras manifestar que la rentabilidad de estas empresas dependerá de los precios internacionales del crudo.

La propuesta original de la reforma tributaria era ponerles un impuesto a las exportaciones del 10 % y no permitirles que deduzcan las regalías. Luego cambiaron de idea: dejarlas deducir las regalías, pero ponerles una sobretasa del impuesto a la renta y mantener las exportaciones. Hoy la propuesta es otra: no tendrán el impuesto a las exportaciones, pero no podrán deducir las regalías y tendrán que pagar una sobretasa del impuesto a la renta del 10 % en 2023, 7.5 % en 2024 y 5 % en 2025.

A la pregunta sobre qué alternativas estudia el Gobierno para reemplazar el dinero del sector minero – energético, el senador manifestó que están pensando una transición energética a mediano plazo, que implica la creación de nuevas industrias como el turismo.

Publicidad

Esto hace que nos volvamos creativos, como éramos antes de que hubiera petróleo. Aquí había mucha industria manufacturera indicó.

Publicidad

Las duras críticas de industriales y petroleras

No cayó bien el nuevo texto de reforma tributaria entre los gremios. Ya hay pronunciamientos de preocupación y molestia de banqueros, petroleras e industriales quienes no creen que sean suficientes los cambios que se han hecho hasta el momento.

El Consejo Gremial Nacional además le pidió al Congreso dar más tiempo para el debate y no apresurarse a votar este jueves como está previsto.

Pero más molestas están las petroleras con la nueva sobretasa de 10% al impuesto a la anunciada ayer por el gobierno. El presidente de la ACP Francisco Lloreda dijo en su cuenta de Twitter: "Si lo que el Gobierno quiere es destruir la industria privada de exploración y producción de petróleo y gas en el país, lo va a lograr. La tributaria, unida a la decisión de detener la dinámica exploratoria, entre otras medidas, son su partida de defunción anticipada".

Publicidad

Por su parte, la Andi dijo que a pesar de que si hay algunos cambios y ajustes frente a la propuesta inicial "hoy debemos decirle al país que de aprobarse esta reforma el efecto sobre el empleo y las familias colombianas será lamentable"

El gremio de los empresarios insiste en que está Tributaria no es necesaria y que el gobierno va a recibir 300 billones de recaudo adicional por cuenta de lo que se aprobó el año pasado y para una administración "juiciosa y disciplinada" eso debería ser suficiente incluso para el acuerdo de paz. Una puya al presidente Gustavo Petro quien cuestionó la oposición de los empresarios al proyecto.