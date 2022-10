Ya no habrá Días sin IVA y otras ‘patraseadas’ del Gobierno con la reforma tributaria

El Gobierno de Gustavo Petro dijo desde el principio que no le gustaban los Días sin IVA y propuso eliminarlos con su reforma tributaria . La semana pasada, sin embargo, apoyó que estaba dispuesto a apoyarlos siempre y cuando fueran solo para productos nacionales. Este martes volvió a cambiar de opinión: no habrá ningún Día sin IVA al año. El caso de los Días sin IVA es apenas uno de los muchos temas de esta reforma en los que se ha cambiado varias veces de opinión.

"Estamos estimando 22 billones de pesos. Me parece que es una buena cifra, es un poco menos de la que había previsto el Gobierno, pero se incrementa gradualmente hasta llegar a 25 billones de pesos en el último año de Gobierno. Pero además hay el efecto adicional que son los efectos de la lucha contra la evasión y el fortalecimiento de la Dian que, a nuestro juicio da, por lo menos lo mismo en términos de recaudo", dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tras una reunión con los congresistas que preparan el texto a discutir.

Llegar a esa cifra es una de las razones por las cuales se ha cambiado de opinión tantas veces sobre algunos asuntos.

Otro caso es el de los impuestos para las empresas de petróleo y minería. La propuesta original era ponerles un impuesto a las exportaciones del 10 % y no permitirles que deduzcan las regalías. Después cambiaron de idea: dejarlas deducir las regalías, pero ponerles una sobretasa del impuesto a la renta y mantener las exportaciones. Hoy la propuesta es otra: no tendrán el impuesto a las exportaciones, pero no podrán deducir las regalías y tendrán que pagar una sobretasa del impuesto a la renta del 10 % en 2023, 7.5 % en 2024 y 5 % en 2025.

El Gobierno accedió a moderar sus propuestas frente a varios sectores. Las empresas del turismo podrán mantener el beneficio de pagar solo 9 % a la renta para la construcción o remodelación de hoteles y parques en municipios de menos de 200.000 habitantes y las constructoras mantendrán el beneficio de no pagar impuestos por la primera venta de vivienda nueva.

Finalmente, sí habrá una sobre tasa más alta para los bancos de la que estaba planteada originalmente y también habrá otra para las hidroeléctricas.

