Urrá habría perdido más de 241.000 millones de pesos por mala gestión comercial: Contraloría

La Contraloría General de la República está alertando por un presunto detrimento patrimonial de más de 241.000 millones de pesos en la hidroeléctrica Urrá, que es propiedad de la nación, por una mala gestión comercial durante el fenómeno de El Niño.

Mientras la mayoría de las hidroeléctricas subió sus precios para guardar agua durante la activación del estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento, Urrá operó con precios bajos y sin una estrategia clara de fijación, lo que al final terminó impactando las finanzas de la compañía.

La Contraloría General de la República ya notificó a la hidroeléctrica Urrá, sobre el hallazgo de un detrimento patrimonial al estado por valor 241.614 millones de pesos "estableciéndose una incidencia fiscal, una presunta incidencia disciplinaria para ser puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y otra incidencia para ser puesta en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público".

Este hallazgo ya había aparecido en un informe de auditoría interno, pero ahora es la Contraloría quien llega a la misma conclusión.



Según el ente de control la causa del problema fue la falta de implementación por parte de la Gerencia de Comercialización de la empresa URRA de una estrategia que permitiera abordar de manera adecuada la aplicación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento, buscando el equilibro entre velar por la disponibilidad del recurso hídrico y a la vez gestionar el impacto financiero de la empresa al momento de establecer el precio de la oferta diaria de energía.

Tampoco hubo un análisis de precios y costos de energía, lo que impidió establecer un costo adecuado del agua y optimizar una estrategia de precios, buscando maximizar los beneficios para la empresa y/o disminuyendo el impacto financiero negativo sobre los recursos de la misma.

Según la Contraloría, el propio presidente de Urrá manifestó que la idea del estatuto de riesgo de desabastecimiento "era que generaran los térmicos y guardar agua, que los hidráulicos no salieran" y reconoció que los precios de Urrá fueron muy bajos.