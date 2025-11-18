En vivo
Economía  / Urrá habría perdido más de 241.000 millones de pesos por mala gestión comercial: Contraloría
Primicia

Urrá habría perdido más de 241.000 millones de pesos por mala gestión comercial: Contraloría

Mientras la mayoría de hidroeléctricas subió sus precios para guardar agua durante El Niño el año pasado, Urrá operó con precios bajos y sin una estrategia.

