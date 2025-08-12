Utilidades de Ecopetrol caen a su punto más bajo desde la pandemia

Las utilidades de Ecopetrol cayeron 46.4 % en el segundo trimestre de 2025 a 1.8 billones de pesos en el segundo trimestre de 2025, un año antes las utilidades habían sido de 3.3 billones. Son las utilidades más bajas desde la pandemia para un periodo trimestral. En lo corrido del año la petrolera estatal ha ganado 4.9 billones.

Una de las explicaciones de Ecopetrol a la pregunta de por qué cayeron las ganancias es la reducción en los precios internacionales del petróleo. Hace un año el Brent se cotizaba en 85 dólares por barril y hoy está cerca de los 67 dólares por barril. La compañía también resaltó el aumento de los impuestos y la inflación.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

"Sin factores externos habría sido de 3.2 billones de pesos. En el primer semestre, totalizó 4.9 billones de pesos con un 79 % de la afectación explicada por factores externos y el remanente por eventos de entorno local", dijo la compañía en un comunicado.

En contraste con los resultados financieros, la producción continuó la senda creciente y su punto más alto desde 2025: 751 mil barriles por día, "apalancada en el buen desempeño de campos en Colombia, como es el caso de Caño Sur y CPO-09 en Colombia y en la cuenca del Permian", según Ecopetrol

Este año Ecopetrol ya pagó a sus accionistas unos 8.8 billones en dividendos.