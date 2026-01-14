Venta de bonos del Gobierno, ¿por qué cae el dólar y por qué es buena hora para comprar?

El Gobierno nacional ha concretado una importante operación de deuda en los mercados internacionales, emitiendo bonos por un valor cercano a los 5,000 millones de dólares.

Según Munir Jalil, director de investigaciones económicas en BGT Pactual, en diálogo con Mañanas Blu, dijo que esta colocación se realizó con tasas significativamente menores a las de abril del año pasado, cuando el país enfrentó cupones de entre 7.3% y 8.5% debido a la incertidumbre global. En esta ocasión, el promedio se ubicó por debajo del 6%, específicamente en un 5.93%, lo que refleja un entorno de mercado más favorable.



Confianza y apetito internacional por la deuda colombiana

Uno de los puntos más destacados de esta operación fue la sobredemanda. Aunque el Gobierno inicialmente buscaba emitir 4,000 millones de dólares, recibió solicitudes por un total de 23,000 millones, lo que le permitió ampliar el monto a casi 5,000 millones. Este apetito de los inversionistas extranjeros se explica por una combinación de factores: las altas tasas de interés que aún ofrece Colombia y una apuesta de los mercados hacia un posible cambio de administración a futuro que retome un norte económico claro.

Jalil explica que la emisión se concentró en plazos hacia los años 2029, 2031 y 2033, aprovechando que el perfil de deuda en esos periodos presentaba niveles bajos de vencimientos. A diferencia de los créditos con organismos multilaterales, que suelen estar atados a proyectos específicos y tienen procesos de aprobación de hasta dos años, estos bonos funcionan como un "crédito de libre inversión", permitiendo al gobierno disponer de los recursos para completar la meta de financiamiento del presupuesto nacional.



¿Por qué cae el dólar y qué se espera en los próximos meses?

El precio del dólar ha alcanzado niveles no vistos en más de cinco años, situándose por debajo de los 3,700 pesos. Esta tendencia a la baja se atribuye a un exceso de oferta de divisas que podría intensificarse.

Bajo este escenario, se proyecta que el dólar podría descender incluso hasta los 3,500 pesos durante el primer semestre del año. Por esta razón, para quienes buscan diversificar su portafolio de ahorros, se considera que es un excelente momento para adquirir la divisa, aunque se sugiere esperar a los flujos adicionales que entrarían entre febrero y marzo.



