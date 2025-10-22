Él es el responsable de los rizos de Luis Díaz: le corta el pelo a otras estrellas de Europa

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha dado mucho de qué hablar. Su talento en la banda y su sacrificio defensivo cuando el partido lo exige lo han convertido en uno de los referentes del cuadro bávaro, que busca su tercer triunfo en la Champions League al enfrentar al Brujas en el Allianz Arena.

Con dos victorias en el máximo certamen de clubes en Europa, el equipo alemán ha encontrado en el guajiro al atacante que necesitaba. Sin embargo, fuera del campo, Díaz también llama la atención por su estilo, y todo gracias a una persona en particular: su peluquero.



El estilista de Luis Díaz: el secreto detrás del look del colombiano

Alex Giurgiu, conocido como “Alex The Barber” en redes sociales, pasó de ser repartidor en Alemania a convertirse en el estilista de confianza de varias figuras del fútbol europeo. Su peluquería, ubicada en Geretsried, un pequeño pueblo cerca de Múnich, se ha convertido en el punto de encuentro de las estrellas del Bayern Múnich y ahora también de Luis Díaz.

El extremo colombiano llegó a la silla de Giurgiu por recomendación de sus compañeros en el club. Desde entonces, el estilista rumano se ha encargado de mantener la imagen del jugador con un estilo que combina frescura y autenticidad.

Alex reveló al medio alemán Bild que su principal objetivo es que sus clientes se sientan cómodos, por lo que cierra la peluquería cuando atiende a figuras como Díaz, para ofrecerles privacidad y un ambiente relajado.

Su técnica es sencilla pero precisa. “La mayoría de los hombres prefieren un degradado, que consiste en cortar el cabello de los lados y la nuca cada vez más corto hacia abajo, creando una transición”, explicó. En el caso de Luis Díaz, añadió: “Solo corto las puntas, para mantener su estilo natural”.



Los futbolistas que confían en Alex The Barber

Giurgiu asegura que trata a todos sus clientes por igual, sin importar su fama. “No hago cortes distintos a los de cualquier otro cliente; el corte y el precio son los mismos”, dijo.

Entre sus clientes habituales están Jamal Musiala y Alphonso Davies, a quienes conoce desde que jugaban en el equipo de reserva, además de figuras internacionales como Lucas Hernández, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Dominik Szoboszlai y Rafael Leao. Incluso ha trabajado con jugadores de la Selección de Alemania, consolidándose como el barbero más buscado por las estrellas del fútbol europeo.