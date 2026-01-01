Inicie el 2026 con trabajo en Bogotá: Distrito ofrece más de 500 vacantes y así puede aplicar

Año Nuevo y muchos buscan desde el primer día cumplir con uno de sus deseos del 2026: conseguir un empleo para así mejorar su situación económica y empezar con pie derechos sus finanzas.

Por eso, la Alcaldía Mayor, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció la disponibilidad de 535 vacantes durante los primeros días de enero, como parte de la estrategia ‘Talento Capital’, una iniciativa orientada a conectar a las empresas con personas que están en búsqueda de trabajo formal.

¿Hasta cuándo puede aplicar?

Las oportunidades estarán disponibles hasta el sábado 3 de enero de 2026 y abarcan una amplia variedad de perfiles. De acuerdo con el Distrito, hay cargos para diferentes niveles de formación, que van desde puestos operativos y comerciales hasta vacantes para técnicos, tecnólogos y profesionales, lo que amplía las posibilidades para quienes desean iniciar el año con estabilidad laboral.

Los sectores que concentran la mayor demanda de personal incluyen comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente, áreas que tradicionalmente generan un alto volumen de empleo en la capital. Esta diversidad permite que personas con formación básica, media o especializada encuentren opciones acordes con su experiencia y aspiraciones profesionales.



Empleo, referencia Foto: Pexels

Cargos y vacantes disponibles

Auxiliar de cocina.

Oficiales de obra.

Chef.

Auxiliar de producción - cocina.

Cajera.

Operario de producción y empaque.

Jefe de enfermería extramural.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de enfermería extramural.

Meseros.

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de odontología.

Practicante de SST - acondicionamiento deportivo.

Técnico eléctrico.

Conductor sector construcción.

Tramitador de aduanas.

Solucionador.

Asesor de cartera.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Asesor.

Coordinador de operaciones de carteras.

Conductor C2.

Auxiliar de mecánica automotriz.

Auxiliar de distribución.

Ingeniero civil.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Auxiliar logístico para punto de venta.

Esteticista.

Asesor de cobranza (cartera castigada).

Auxiliar y gestor operativo.

Operador de bus zonal.

Cómo postularse

Para postularse, el proceso es completamente virtual. Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial www.serviciodeempleo.gov.co, diligenciar su hoja de vida y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil. Desde allí, el sistema permite que las hojas de vida sean revisadas y, en caso de cumplir con los requisitos, remitidas directamente a las empresas que están contratando.

Quienes prefieran atención presencial también pueden acudir al punto de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, donde se brinda orientación de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Allí, los usuarios reciben apoyo para registrar su perfil en la plataforma, mejorar sus competencias laborales y desarrollar habilidades blandas clave como la comunicación y el liderazgo para aumentar sus posibilidades de acceder a una de las vacantes disponibles en este inicio de 2026.