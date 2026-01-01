Inicie el 2026 con trabajo en Bogotá: Distrito ofrece más de 500 vacantes y así puede aplicar

Publicidad
Año Nuevo y muchos buscan desde el primer día cumplir con uno de sus deseos del 2026: conseguir un empleo para así mejorar su situación económica y empezar con pie derechos sus finanzas.
Por eso, la Alcaldía Mayor, a través de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció la disponibilidad de 535 vacantes durante los primeros días de enero, como parte de la estrategia ‘Talento Capital’, una iniciativa orientada a conectar a las empresas con personas que están en búsqueda de trabajo formal.
Las oportunidades estarán disponibles hasta el sábado 3 de enero de 2026 y abarcan una amplia variedad de perfiles. De acuerdo con el Distrito, hay cargos para diferentes niveles de formación, que van desde puestos operativos y comerciales hasta vacantes para técnicos, tecnólogos y profesionales, lo que amplía las posibilidades para quienes desean iniciar el año con estabilidad laboral.
Los sectores que concentran la mayor demanda de personal incluyen comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente, áreas que tradicionalmente generan un alto volumen de empleo en la capital. Esta diversidad permite que personas con formación básica, media o especializada encuentren opciones acordes con su experiencia y aspiraciones profesionales.
Para postularse, el proceso es completamente virtual. Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial www.serviciodeempleo.gov.co, diligenciar su hoja de vida y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil. Desde allí, el sistema permite que las hojas de vida sean revisadas y, en caso de cumplir con los requisitos, remitidas directamente a las empresas que están contratando.
Quienes prefieran atención presencial también pueden acudir al punto de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, donde se brinda orientación de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Allí, los usuarios reciben apoyo para registrar su perfil en la plataforma, mejorar sus competencias laborales y desarrollar habilidades blandas clave como la comunicación y el liderazgo para aumentar sus posibilidades de acceder a una de las vacantes disponibles en este inicio de 2026.