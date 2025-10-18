En vivo
Programación neurolingüística para infancias felices: En Blu Jeans, programa 18 de octubre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 18 de octubre de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El programa del sábado, 18 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló de la bombonería Caku Boom, un emprendimiento que mezcla el sabor del chocolate con el trabajo de los campesinos de Santander.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de las creencias sobre el mal de ojo y las tradiciones que se van quedando atrás con el tiempo.
  • En el Tema Central, se habló con el entrenador y maestro en programación neurolingüística, Carlos Maldonado, sobre las diferencias entre el cerebro de los adultos y los niños
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los juegos de mesa para los niños.
  • En Historia de viajes, se habló sobre las empanadas bolivarianas de Quito, en Ecuador.

Escuche el programa completo aquí:

