Programación neurolingüística para infancias felices: En Blu Jeans, programa 18 de octubre de 2025

Actualizado: 18 de oct, 2025
El programa del sábado, 18 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de la bombonería Caku Boom, un emprendimiento que mezcla el sabor del chocolate con el trabajo de los campesinos de Santander.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de las creencias sobre el mal de ojo y las tradiciones que se van quedando atrás con el tiempo.
- En el Tema Central, se habló con el entrenador y maestro en programación neurolingüística, Carlos Maldonado, sobre las diferencias entre el cerebro de los adultos y los niños
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los juegos de mesa para los niños.
- En Historia de viajes, se habló sobre las empanadas bolivarianas de Quito, en Ecuador.
Escuche el programa completo aquí: