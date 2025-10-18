Programación neurolingüística para infancias felices: En Blu Jeans, programa 18 de octubre de 2025

El programa del sábado, 18 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de la bombonería Caku Boom, un emprendimiento que mezcla el sabor del chocolate con el trabajo de los campesinos de Santander.

se habló de la bombonería Caku Boom, un emprendimiento que mezcla el sabor del chocolate con el trabajo de los campesinos de Santander. En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de las creencias sobre el mal de ojo y las tradiciones que se van quedando atrás con el tiempo.

se leyó una columna de opinión que habla acerca de las creencias sobre el mal de ojo y las tradiciones que se van quedando atrás con el tiempo. En el Tema Central, se habló con el entrenador y maestro en programación neurolingüística, Carlos Maldonado, sobre las diferencias entre el cerebro de los adultos y los niños

se habló con el entrenador y maestro en programación neurolingüística, Carlos Maldonado, sobre las diferencias entre el cerebro de los adultos y los niños En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los juegos de mesa para los niños.

se comentó sobre los mitos de los juegos de mesa para los niños. En Historia de viajes, se habló sobre las empanadas bolivarianas de Quito, en Ecuador.

Escuche el programa completo aquí: