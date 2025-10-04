En vivo
¿Cómo ser el gerente de su vida sin caer en el intento? En Blu Jeans, programa 4 de octubre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 4 de octubre de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

El programa del sábado, 4 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló la Bienal de Antioquia, que regresa después de 44 años al país.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca del periodismo como acto de resistencia, e invita a reflexionar sobre el compromiso del periodismo de investigación.
  • En el Tema Central, se habló con la escritora, coach de vida, abogada y máster en marca personal, Raquel Gómez, sobre cómo cambiar la historia de nuestra vida a través de la marca personal.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del chocolate.

Escuche el programa completo aquí:

