¿Cómo ser el gerente de su vida sin caer en el intento? En Blu Jeans, programa 4 de octubre de 2025

El programa del sábado, 4 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló la Bienal de Antioquia, que regresa después de 44 años al país.

En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca del periodismo como acto de resistencia, e invita a reflexionar sobre el compromiso del periodismo de investigación.

En el Tema Central, se habló con la escritora, coach de vida, abogada y máster en marca personal, Raquel Gómez, sobre cómo cambiar la historia de nuestra vida a través de la marca personal.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del chocolate.

