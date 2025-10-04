¿Cómo ser el gerente de su vida sin caer en el intento? En Blu Jeans, programa 4 de octubre de 2025

Actualizado: 4 de oct, 2025
El programa del sábado, 4 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló la Bienal de Antioquia, que regresa después de 44 años al país.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca del periodismo como acto de resistencia, e invita a reflexionar sobre el compromiso del periodismo de investigación.
- En el Tema Central, se habló con la escritora, coach de vida, abogada y máster en marca personal, Raquel Gómez, sobre cómo cambiar la historia de nuestra vida a través de la marca personal.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del chocolate.
Escuche el programa completo aquí: