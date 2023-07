Cuándo sacar a pasear el ego: En Blu Jeans, programa completo, julio 15

El sábado, 15 de julio, En Blu Jeans, tuvo como invitado para el tema central a Sergio Molina, investigador, Phd en filosofía y columnista, quien habló sobre el ego: "No es necesaria la aprobación para todo lo que hagas en la vida. Las personas que necesitan aprobación lo resaltan a través de su ego".

La batalla musical enfrentó a Jey Castañeda y a Luis Carlos Rueda, comenzando con ‘Born On This Way’ de Lady Gaga contra 'Arrullo de Estrellas' de Zoé; para luego enfrentar a ‘Titanium’ de David Guetta ft Sia versus 'Color Esperanza' de Diego Torres; finalizando con ‘I'm Still Standing’ de Elton John y 'Vivir mi vida' de Marc Anthony.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó LUL HOUSE, una tienda enfocada en ofrecer moda sostenible, con una extensa y detallada curaduría de prendas en tendencia y de calidad.

Juan Carlos Solarte dio los detalles de las ventanas termoacústicas y las ventajas de esta innovación.

Las recomendaciones de series las trajo Luis Carlos Rueda, junto a lo mejor del cine en 35 Milímetros; y a propósito del tema del día se recordaron los clásicos del cine relacionados con el ego.

En La Máquina De La Verdad aclaramos mitos y realidades a la hora de vestirse.

