El restaurante que hace orgullo a la cultura santafereña: la apuesta de un emprendedor colombiano

La pandemia fue la oportunidad para que muchos emprendedores impulsaran sus negocios de maneras creativas. Así fue el caso de Álvaro Clavijo, que en en entrevista con En BLU Jeans, contó cómo nació su restaurante que hace honor a la cultura capitalina de manera creativa.

"El Chato es un restaurante que depende mucho del turismo. Hemos tenido muchos clientes colombianos que siento que no podían salir, cansado de estar en casa, pero siento que nos apreciaba mucho más el cliente extranjero. Ha sido para mi muy importante; ya se empieza a sentir más el turismo, estamos ganando cliente local y extranjero", narró.

El Chato es un restaurante creativo. El nombre del lugar: “Chato”, que una expresión bogotana para referirse a una persona, le rende un homenaje a la ciudad natal de su creador y a los productos locales. Desde que abrió el restaurante, se ha vinculado con pequeños productores los cuales le mandan sus mejores ingredientes.

"A nosotros la pandemia nos ayudo en particular a explotar otras necesidades que teníamos. Siempre no estar como con lo que uno hace, a mí me enseño a salir de mi zona de confort", concluyó.

La carta de este restaurante va cambiando según lo hace la oferta de productos e ingredientes cercanos y hay platos que están desde el inicio del restaurante y que los clientes siguen pidiendo, volviéndose ya unos clásicos.