¿El trabajo excesivo es perjudicial para la salud?: En Blu Jeans, 17 de diciembre de 2023

Este domingo, 17 de diciembre, en En Blu Jeans estuvo el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Mauricio Castaño, quien habló de las afectaciones en la salud mental de ser adicto al trabajo.

“Las consecuencias de esto son la depresión y la ansiedad. Al principio puede parecer bueno, pero con el tiempo comienzan los pequeños errores, nos exigen más y llega el momento donde debemos decir no más”, explicó.

A propósito del tema central, la encuesta del día tuvo como pregunta para los oyentes fue ¿Usted cree que los workaholics tienen asuntos emocionales que no quieren resolver y por eso los distraen manteniendo su cabeza ocupada en el trabajo? y las opciones de respuesta fueron: sí, así es y no me parece.

Maria del Pilar Valencia en Les Tengo una Historia contó consejos para dar el libro perfecto. También, Jey Castañeda trajo las prendas para usar en la ópera en su sección ¿Qué Me Pongo?

Además, En la Máquina De La Verdad se aclararon algunos mitos y realidades sobre los chilenos. En Tecnología de bolsillo se dieron formas para evitar el robo de información en los celulares.

Y si usted es de los que les cambia las letras a las canciones, escuche la sección Oigan A Mi Tía con Mauricio Quintero y el programa completo en el siguiente enlace.