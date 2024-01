La importancia de los significados de los tatuajes: En Blu jeans, 20 de enero de 2023

Este sábado, 20 de enero, En Blu Jeans para el tema central debatieron sobre los tatuajes, su impacto social, los riesgos, el significado y la religión.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó ArteMyriam-La Libélula, un emprendimiento que crea objetos personalizados en madera, experimentando con obras pictóricas en diversos medios y técnicas desde hace dos décadas.

En la batalla musical se enfrentaron María Clara y Jey Castañeda, iniciando con ‘Circles’ de Post Malone, contra ‘Memories’ de Maroon 5; luego con ‘La Fiesta’ de Pedro Capo frente a ‘Vente pa´acá’ de Maluma y Ricky Martin; finalizando con ‘We Found Love’ de Rihanna ft. Calvin Harris y ‘The One That Got Away’ de Katy Perry.

En los Datos Cocteleros hablaron de los 100 años de La Sonora Matancera. Jey Castañeda dio las mejores recomendaciones para verse más estilizada en su sección ¿Qué Me Pongo?

En Les tengo una historia María del Pilar contó la historia del festival literario Hay-on-Wye y en Tecnología de Bolsillo aplicación para administrar y optimizar el tiempo.

Además, en La Máquina De La Verdad se aclararon los mitos y realidades sobre la joyería. Y, en la sección ¿A quién no le ha pasado? conversó de las situaciones cotidianas que le pasan a todos.

Escuche el programa completo aquí: