¿Le da el valor apropiado a sus habilidades? En Blu Jeans, programa 31 de enero de 2026

El programa del sábado, 31 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:
- En Un columnista nos contó, se habló acerca del reconocimiento de las habilidades, e invita a ponerle actitud a la disciplina para hacer más llevaderos los procesos personales.
- En el Tema Central, se habló con el escritor y máster trainer en PNL Xavier Pirla sobre la importancia de darle el valor apropiado a nuestras habilidades.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los periodistas del equipo.
- En Historias de Viajes, se habló de la Feria de los Pájaros en la ciudad de Cali.
Escuche el programa completo aquí: