¿Por qué buscamos volver a sentir lo que ya vivimos? En Blu Jeans, programa 25 de octubre de 2025

El programa del sábado, 25 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Jey Castañeda, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de la iniciativa de Mabe Colombia que transforma los electrodomésticos antiguos .

En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca cómo hacer periodismo en la actualidad e invita a los periodistas a contrastar antes de publicar y a usar la inteligencia artificial con responsabilidad.

En el Tema Central, se habló con la directora de ConContraseña, fábrica de experiencias, Catalina Alba, sobre lo que nos enseñan las emociones cuando las volvemos a vivir con mayor madurez.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de las comidas satanizadas.

En Historia de viajes, se habló sobre la Plazoleta de Jairo Varela en la ciudad de Cali.

Escuche el programa completo aquí: