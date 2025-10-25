En vivo
¿Por qué buscamos volver a sentir lo que ya vivimos? En Blu Jeans, programa 25 de octubre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 25 de octubre de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

El programa del sábado, 25 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Jey Castañeda, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló de la iniciativa de Mabe Colombia que transforma los electrodomésticos antiguos .
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca cómo hacer periodismo en la actualidad e invita a los periodistas a contrastar antes de publicar y a usar la inteligencia artificial con responsabilidad.
  • En el Tema Central, se habló con la directora de ConContraseña, fábrica de experiencias, Catalina Alba, sobre lo que nos enseñan las emociones cuando las volvemos a vivir con mayor madurez.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de las comidas satanizadas.
  • En Historia de viajes, se habló sobre la Plazoleta de Jairo Varela en la ciudad de Cali.

Escuche el programa completo aquí:

