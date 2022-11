A Paulina Vega ‘le salió caro’ revelar sus preferencias políticas

La exmiss Universo Paulina Vega cerró su cuenta en la red social de Twitter tras recibir constantes críticas por apoyar al candidato uribista a la Presidencia, Iván Duque.



"Duque Presidente!", escribió en la red social la Miss Universo de 2014 en alusión a los comicios que se realizaron ayer.



Tras expresar su apoyo al aspirante del partido Centro Democrático algunos usuarios criticaron su decisión.



"Es demasiado entendible que personajes públicos como Silvestre Dangond, Paulina Vega Dieppa o Carlos Vives estén apoyando la campaña de Duque. Total no viven en Colombia y no les importa lo que pase aquí", manifestó uno de sus contradictores.



Otros rechazaron el hecho y manifestaron: "¿En serio hay gente así de mamerta (izquierdista) y loca que le hicieron cerrar la cuenta a Paulina Vega por expresar sus opiniones? Que falta de respeto, de tolerancia y de coherencia".



Antes de cerrar su cuenta, Vega alcanzó a publicar el siguiente mensaje: “Qué tristeza que aquí uno no pueda expresar lo que piensa”.

Estas son algunas de las reacciones:



Cuando leí el “DUQUE PRESIDENTE” de Paulina Vega. pic.twitter.com/AF72K9EufA — Sebastián (@SebastianZiur) May 27, 2018

Cuando Paulina Vega dice que voten por Duque. / Cuando dice que no podrá votar. pic.twitter.com/SQxJaK85pD — andrés (@itsandresortiz) May 27, 2018

El unfollow a Paulina Vega se cotiza al alza #LoQueIndicanLosIndicadores #EleccionesColombia — Jairo 🍉 (@JairoSoto) May 27, 2018

Yo no estoy de acuerdo con el voto de Paulina Vega. pic.twitter.com/viPn95w87V — 𝓔𝓶𝓹𝓪𝓷𝓽𝓪𝓷𝓪𝓭𝓸 ❗️ (@empantanado_) May 27, 2018

