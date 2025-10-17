A qué hora es el concierto de Imagine Dragons en Bogotá: afectaciones por TransMilenio

Este viernes, 17 de octubre, Bogotá será sede de tres conciertos: Imagine Dragons en el Vive Claro, David Guetta en el Coliseo MedPlus y Santiago Cruz en el Movistar Arena. Aunque todos son en escenarios diferentes, los asistentes deberán tener en cuentas las rutas y vías para poder llegar.

Y es que desde las 3:30 de la tarde se registraron manifestaciones y enfrentamientos con la Policía sobre la NQS, en la Universidad Nacional y por la 26, cerca de la Embajada de Estados Unidos. Por eso, varias estaciones de TransMilenio, como Corferías y Salitre Greco tuvieron que cerrar.

A través de redes sociales, varios usuarios y asistentes a estos conciertos pidieron retrasar las presentaciones porque, por estos problemas movilidad en la ciudad, no han podido llegar a, por ejemplo, Vive Claro.



¿A qué hora inicia el concierto de Imagine Dragons en Bogotá?

Según la programación, que no se ha modificado, las puertas se abrieron a las 4:00 de la tarde. Mientras que el inicio del show está previsto para las 9:00 de la noche en punto.

El Vive Claro tiene capacidad para hasta 40.000 personas, un aforo que supera al hasta ahora espacio principal de la capital, el estadio El Campín. Foto: @CatalinaG1705

Cabe recordar que esta es la segunda vez que el grupo se presenta en Colombia. La primera vez fue en marzo de 2023, en el Coliseo.



¿A qué hora inicia el concierto de David Guetta en Bogotá?

Por su parte, el DJ se presentará en el Coliseo MedPlus a partir de las 10:30 de la noche. En este caso, habrá dos presentaciones previas antes del show central, desde las 9:00.



Por último, el concierto de Santiago Cruz, en el Movistar Arena, era el que iniciaba más temprano. La organización detalló que la apertura de puertas iniciaría desde las 6:00 de la tarde, mientas que el show empezaría a las 7:00 de la noche.



Caos en Bogotá por protestas

Horas de caos se vivieron en Bogotá este viernes, tras los enfrentamientos entre la UNDMO y el denominado Congreso de los Pueblos. La movilización comenzó en la Universidad Nacional a la altura de la calle 26 y se trasladó hacia la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, donde resultaron heridos cuatro policías con flechas, uno de ellos, en su rostro.

Al respecto, TransMilenio informó que fueron 121.000 usuarios los afectados por estas manifestaciones tras el cierre de siete estaciones del sistema.