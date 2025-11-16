Actriz de Nuevo Rico Nuevo Pobre revela que su hija de 9 años sufre grave enfermedad

La actriz colombiana Diana Neira, recordada por su participación en producciones como Los Graduados y Nuevo Rico, Nuevo Pobre, generó preocupación entre sus seguidores al anunciar públicamente que su hija mayor, Julieta, de nueve años, fue diagnosticada con diabetes tipo 1.

Lejos de las pantallas y enfocada en la maternidad, Neira decidió hacer pública la información a través de sus redes sociales, pese a que usualmente mantiene en estricta reserva los detalles de su vida familiar.

Según relató la actriz, el diagnóstico llegó hace cerca de cuatro meses, periodo que describió como uno de los más difíciles que ha atravesado junto a su esposo, el actor mexicano Ricardo Abarca.

“Fueron semanas de mucha angustia y varias noches sin dormir, tratando de entender qué estábamos enfrentando”, dijo.



Neira aseguró que las primeras semanas estuvieron marcadas por la falta de respuestas. “Hemos llorado, dudado, preguntado”, expresó en su mensaje, al compartir la dimensión emocional del proceso.

La actriz también hizo referencia a la importancia de su fe durante este tiempo, afirmando que confía en que “la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando duele”, y que ha sentido que él “ha fortalecido a Richie y recogido sus lágrimas”.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que suele diagnosticarse durante la infancia y que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para producir insulina, hormona esencial para regular los niveles de glucosa en la sangre.

Aunque la actriz reconoce que ha sido difícil verla recibir inyecciones y vivir cambios tan drásticos, destacó la fortaleza de la niña. Además, envió un mensaje de apoyo a otras familias que atraviesan situaciones similares, resaltando la resiliencia de los niños frente a diagnósticos complejos.