En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estados Unidos
Venezuela
Bombardeos
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Actriz de Nuevo Rico Nuevo Pobre revela que su hija de 9 años sufre grave enfermedad

Actriz de Nuevo Rico Nuevo Pobre revela que su hija de 9 años sufre grave enfermedad

Según relató la actriz, el diagnóstico llegó hace cerca de cuatro meses, periodo que describió como uno de los más difíciles que ha atravesado junto a su esposo, el actor mexicano Ricardo Abarca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad