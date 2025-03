Actriz Gal Gadot recibió una estrella en el emblemático paseo de la fama de Hollywood

La actriz israelí Gal Gadot recibió este martes una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia que se vio ensombrecida por protestas entre manifestantes en favor de Palestina e Israel .

"Solo soy una chica de una ciudad de Israel. Esta estrella me recordará que con trabajo duro, pasión y un poco de fe todo es posible", dijo antes de destapar la estrella número 2.804 en un acto en el que estuvo acompañada de su familia y célebres actores como Vin Diesel .

El intérprete estadounidense, con quien coincidió trabajando en 'Fast and Furious X', le dedicó por su parte unas palabras a la que considera un miembro más de su familia.

Gal Gadot Foto: AFP

"La recompensa para mí fue que, después de que saliera la película, ella se hizo amiga de mi madre, porque mi madre dijo: lo mejor de la película fue tu aventura con Gal Gadot, y ese fue el comienzo de todo", afirmó Diesel.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, poco más de una decena de personas se concentró en los alrededores del teatro El Capitán, propiedad de la franquicia Disney y ubicación en la que Gadot iba a destapar su estrella, para manifestarse contra la ocupación de Gaza por parte de Israel al grito de: "Arriba la liberación, abajo la ocupación".

Al tiempo, otro grupo que portaba banderas de Israel mostraba su apoyo a la actriz, quien ha expresado públicamente en el pasado su simpatía a su país en el conflicto contra Palestina.

Gadot recibe su estrella en plena promoción de la versión de acción real del clásico infantil de Disney 'Snow White' ('Blancanieves'), en la que interpreta a la reina-bruja Grimhilde.

La cinta, que se estrena el 21 de marzo en la gran pantalla, ha recibido críticas por no contar con personas de baja estatura para recrear a los siete enanitos.

Además, su preestreno ha mantenido un perfil bajo en comparación con otras películas de animación llevadas a la acción real, con escasa promoción y eventos a los que apenas se han permitido preguntas al elenco por parte de la prensa especializada.

Esta estrella "es un testimonio del increíble talento, dedicación e impacto de Gadot en la industria del entretenimiento. Es un reconocimiento a su arduo trabajo y contribuciones al mundo del entretenimiento que quedarán inmortalizadas para siempre en la icónica acera de Hollywood", indicó la productora del Paseo de la Fama, Ana Martínez.

Entre sus créditos cinematográficos se encuentra 'Wonder Woman' ('Mujer Maravilla'), 'Heart of Stone' ('Agente Stone'), Death on the Nile' ('Muerte en el Nilo'), 'Justice League' ('La Liga de la justicia') y 'Triple 9', entre otras.