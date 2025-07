Aitana hace historia en Barcelona y ahora se prepara para show histórico con Ela Taubert

Por sorpresa tomó a muchos el anuncio de última hora de Aitana, la reconocida artista española, al incluir a la reconocida colombiana Ela Taubert como parte de su presentación el 31 de julio en el Riyadh Metropolitano, casa del Atlético de Madrid.

"Anoche fue una noche demasiado especial🩵 @aitanax gracias por invitarme a ser parte de una canción tan hermosa, acompañarte anoche fue un sueño. Te admiro mundos desde siempre!! Gracias por tu corazón y generosidad desde el primer día!! Te quiero amiga, te mereces todo!! ya quiero cantar nuestra canción a todooo pulmón este viernes!", expresó Ela Taubert tras anunciarse la noticia.

Ela Taubert y Aitana // Fotos: AFP y Universal Music

Pero lo cierto es que la artista española no deja de hacer historia tras lograr un sold out en el estadio Olímpico de Barcelona, consolidando su posición como ícono del pop mundial. Más de 48.000 personas estuvieron en su concierto y espera repetir la fórmula en Madrid.

"Aitana ha demostrado a lo largo de su carrera una capacidad única de reinvención, cada uno de sus álbumes ha supuesto una evolución estética, conceptual y sonora. Este show dividido en 3 actos fue una travesía de más de dos horas y media por todas sus etapas “Spoiler”, “11 RAZONES”, “alpha” y “CUARTO AZUL” cada una con su propia arquitectura escénica, lenguaje visual, estilismo y paleta cromática. Cuatro interludios narrativos profundamente poéticos y simbólicos guiaron al público a través de este viaje de transformación interior de la artista", indicaron desde el equipo de la artista.

Aitana en concierto // Foto: Universal

El nuevo disco de Aitana

Con una primera parte muy melancólica, en una etapa marcada por la depresión y la ruptura, Aitana abre este viernes su 'Cuarto azul', un disco de búsqueda en lo musical y personal en el que la cantante española se expone como nunca, como una continuación de su controvertido documental 'Metamorfosis'.

"De todo lo que se dijo (tras el documental), a mí lo que más me dolió fue lo de mi padre", se sincera en una entrevista con EFE, ante quienes criticaron cómo se desarrollaba su carrera y en concreto la preparación de este álbum, sobre todo cuando su propio padre le comentaba que no veía ningún éxito.

En ese sentido, ella lo tiene claro: "Es que yo quiero que mi padre me diga que no escucha una canción buena (si no la hay), porque es el tipo de comunicación muy real que tenemos".

Fue a él al que llamó cuando en noviembre se dio cuenta de que le pasaba algo. "Le llamé y le dije que quería ir al psiquiatra, que no me podía levantar de la cama. Vino corriendo y avisó a todo el equipo que daban igual los contratos: 'Mi hija no va a hacer nada en este mes para curarse y, si no se cura en un mes, los 234 que hagan falta'", rememora.

Será el público el que determine si convierte en "hits" los 19 cortes que amueblan este cuarto álbum de estudio de entre las 70 maquetas que acumuló, con colaboraciones de los puertorriqueños Myke Towers y Jay Wheeler, el venezolano Danny Ocean o la colombiana Ela Taubert, entre otros.

Aitana // Foto: Universal Music