Al menos 1.500 artistas emergentes se volvieron millonarios por Spotify en 2024

No para de crecer la industria musical en todo el mundo y cada día más personas ven acá una posibilidad de cumplir sus sueños, pero es que, según cifras de Spotify, más de 1.000 cambiaron su vida para siempre en 2024 gracias a las reproducciones en su plataforma, pues llegaron a generar más de 1 millón de dólares en regalías.

"En 2024, casi 1,500 artistas generaron más de $1 millón de dólares en regalías solo en Spotify, y probablemente más de $4 millones de dólares considerando todas las fuentes de ingresos por música grabada. Y esto no es solo sobre artistas mundialmente conocidos: el 80 % de estos artistas no tuvo una canción en el ranking Global Daily Top 50 de Spotify en 2024. Esto significa que músicos independientes, artistas menos mainstream y géneros de nicho pueden prosperar en la nueva economía del streaming. El éxito en la era del streaming no requiere un hit número uno ni un catálogo que abarque décadas, sino construir una base de fans leales que sigan reproduciendo su música", explicaron.

La música es más global que nunca y los artistas están alcanzando audiencias sin fronteras. En 2024, más de la mitad de los artistas que generaron más de $1,000 dólares en regalías en Spotify obtuvieron la mayor parte de sus ingresos de oyentes fuera de sus países de origen. Casi un tercio de ellos obtuvo más del 75 % de sus regalías de público internacional.

Además, la colaboración entre fronteras es una constante: más de la mitad de estos artistas han trabajado con al menos un colega de otro país. En el caso de quienes superaron los $100,000 dólares en regalías, la conexión global es aún más fuerte, con más del 80% colaborando con músicos extranjeros.