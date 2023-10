No activar

Alejandra Guzmán de Yo Me Llamo coqueteó con Pipe Bueno y desató una curiosa reacción La reconocida imitadora de Alejandra Guzmán se destacó por su osadía al interpretar el éxito musical 'Mi Peor Error' utilizando una silla como parte de su puesta en escena en Yo Me Llamo, donde no dudó en coquetear con Pipe Bueno.