No activar

Amparo Grisales aconsejó a "Greeicy" de Yo Me Llamo: "No dejes que un hombre dañe tu carrera" Después de su presentación, Amparo Grisales le entregó un consejo que trasciende los límites del escenario a la imitadora de Greecy Rendón. Con una voz llena de experiencia, la jurado le manifestó a la participante que debe proteger su carrera con determinación y no permitir que ningún amor, noviazgo o amistad dañe su carrera artística.