Amparo Grisales descubrió trampa de Yo Me Llamo Paola Jara: “No mientas, hay cámaras en todo lado" "Fuiste tú, no me mientas. Yo sé todo acá. Tenemos cámaras en todos lados", afirmó Amparo Grisales, dejando claro que no toleraría trampas en el concurso.