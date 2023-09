Amparo Grisales les respondió a quienes la critican por hacer llorar a Yo Me Llamo Rosalía

La reconocida actriz y jueza del programa Yo Me Llamo, Amparo Grisales, se encuentra en ojo de la opinión pública luego de sus recientes comentarios sobre la apariencia de una concursante que interpreta a la artista Rosalía.

Sus críticas acerca del peso de la participante provocaron una emotiva reacción por parte de esta, lo que ha desatado un intenso debate en las redes sociales.

Rosalía de Yo Me Llamo llora por comentario de Amparo Grisales Foto: captura de video

Amparo Grisales responde críticas

Amparo Grisales, tras las constantes críticas, se defendió argumentando que fueron formulados con respeto y con la intención de asistir a la participante a perfeccionar su actuación. Sin embargo, la polémica se extendió a través de las plataformas digitales, donde espectadores manifestaron su desacuerdo con las observaciones de Grisales.

A pesar de las críticas, Amparo Grisales no cedió en su postura y calificó las objeciones como "ridículas". Hizo hincapié en que el programa busca hallar el 'doble perfecto' y subrayó que todos los aspectos de la imitación, incluida la apariencia física, son esenciales.

"En Yo Me Llamo buscamos la perfección en la imitación de los artistas. Los participantes deben estar en buena salud y sorprender al público al asemejarse a sus ídolos". La celebridad señaló que algunas personas parecen no comprender el objetivo del programa y criticó a quienes se enfocan únicamente en comentarios negativos. "No se trata solo de críticas, también hay elogios. Es necesario decir lo que se debe decir", añadió.

Finalmente, Amparo Grisales subrayó que sus observaciones no se limitan a participantes con sobrepeso, sino que también se aplican a aquellos que están demasiado delgados para emular a los artistas originales.

"Entonces, ¿soy 'flacofóbica' por decirle a un participante que está muy delgado para parecerse al original y que debe aumentar de peso?", concluyó.

