Andreína Fiallo sorprende por respuesta a crítica por su actitud frente a Guarín

Andreína Fiallo, la exesposa Fredy Guarín, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una contundente respuesta luego de recibir un comentario en el que la criticaban por su actitud frente al futbolista, quien actualmente sostiene una relación sentimental con la modelo Sara Uribe.

“Me pareces muy linda y te felicito por ser buena madre, pero no crees que hacer el papel de víctima te queda mal, todos hablan por hablar y nadie y realmente nadie sabe qué pasó entre Fredy Guarín, Sara Uribe y tú”, escribió el seguidor.

Aunque Fiallo no ocultó que le molestó el comentario, de manera tranquila y educada, le respondió: “Debes superarlo, yo no hablo de temas que no son importantes, bendiciones”.

