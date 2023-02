Anuel AA en problemas: colombiana aseguró que tiene un hijo del cantante y él nunca respondió

El cantante Anuel AA, de 30 años, confirmó que terminó su relación con su expareja Yailin ‘la más viral’; sin embargo, después del anuncio, al puertorriqueño le surgió otro inconveniente, al parecer, desde Colombia.

A través de redes sociales, Melissa Vallecilla, una reconocida modelo, aseguró que tiene un hijo del artista desde ya hace un año y del cual nunca se hizo responsable. Además, cabe resaltar, que en el momento de su embarazo la colombiana salió a los medios de comunicación a explicar su relación con el cantante puertorriqueño.

Sin embargo, a raíz del pronunciamiento de la colombiana, el puertorriqueño se refirió a las palabras que dijo la modelo colombiana y aseguró que solamente la ha visto un par de horas en su vida.

“La muchacha esa que salió diciendo eso, solo quería fama en cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación porque usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca y usted lo sabe hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin, yo estuve solito con ella, no andaba con nadie más. Sí, yo la conozco, compartí con ella, pero no más, no la he vuelto a ver más nunca, si fuera así yo me haría cargo y asumiría la responsabilidad”, confesó el artista.

Publicidad

Por su parte, Melissa Vallecilla le respondió a Anuel a través de redes sociales, asegurando que es un “animal” y una mala persona por hablar mal de su propia hija.

“Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al muy real. ¿No dizque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Ahí tienen para que no se dejen engañar de porquerías. Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos”, escribió la modelo.

Cabe resaltar que, esta no es la primera controversia que tiene Anuel AA con una colombiana, pues hace unos años mantuvo una relación amorosa con la reconocida cantante Karol G.

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?

Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?