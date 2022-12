Aprenda a cómo controlar el apego sexual a su pareja

El tener una relación estable es para muchos un motivo de felicidad, debido a que se comparten varios momentos que marcan la vida de las personas. Sin embargo cuando el vínculo llega a su final, las personas en ocasiones caen en depresión por el apego sentimental que tienen con su pareja.



El apego sexual es uno de los problemas más frecuentes por el que pasan las personas que terminan una relación. Así lo afirmó el doctor Manuel Gonzáles quien señaló que este problema lo sufren con mayor frecuencia las personas que tienen dificultad para socializar.



“El apego sexual es en donde realmente no hay amor pero sí hay sufrimiento, hay violencia. Cuando hay sufrimiento en una relación no hay amor. Habrá miedo a quedarse solo o sola”, afirmó José Manuel Gonzáles.



Por otro lado los problemas de pareja deben arreglarse por medio del diálogo para fomentar el respeto.



“Las peleas y los disgustos deben arreglarse conversando y no en la cama. Si después de la conversación hay cama, excelente”, añadió el doctor Gonzáles.



Cabe resaltar que según el José Gonzáles el apego sexual es frecuente en relaciones de personas sin metas claras en la vida, es por eso que se deben trabajar en pareja por logros mutuos.



Por último Gonzáles resaltó que en su mayoría las parejas que afrontan estas situaciones no son del todo maduras, es por eso que cuando terminan la relación se debe trabajar la autoestima de la persona.



“Muchas de las personas que están en este tipo de relaciones no saben para dónde van y sólo viven la vida”, finalizó.