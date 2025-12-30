Así inicia Disney Plus en 2026: lista completa de estrenos en enero

Como cada mes, las plataformas de streaming actualizan su catalogo con nuevas producciones. Pero en este inicio de 2026, Disney Plus reveló un poco antes su lista de estrenos para el mes de enero sobre todas las producciones que llegarán a la plataforma durante el mes.

Blu Radio / Disney Foto: Disney

Los estrenos destacados de Disney Plus en enero 2026

Llega la esperada serie de Marvel Studios ‘Wonder Man’. Este nuevo superhéroe cuenta la historia de Simon Williams, un aspirante a actor de Hollywood, está luchando por impulsar su carrera. En un encuentro casual con Trevor Slattery, un actor cuyos mejores papeles parecen haber quedado atrás, Simon se entera de que el legendario director Von Kovak está preparando una nueva versión de la película.

A este estreno se suman nuevas temporadas de series, como el caso de ‘Grey’s Anatomy’, ‘Mil Golpes’ y ‘Los Simpson’ en donde nuevas historias se contarán con momentos esperados por fans durante mucho tiempo.

Asimismo, enero 2026 arranca con un calendario por ESPN en fútbol: la UEFA Champions League retoma su marcha con las fechas #7 y #8, mientras que las ligas europeas más importantes como la Premier League, LaLiga, Serie A y Bundesliga continuarán con una agenda cargada con participación de futbolistas colombianos, como Luis Díaz en el FC Bayern.



Lista de estrenos de Disney Plus en enero de 2026